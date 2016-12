જેકલીને હોટ બિકીનીમાં કરી ક્રિસ્મસની ઉજવણી

December 26, 2016 at 7:22 pm

બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે પોતાના ભાઈ રેયાન સાથે ક્રિસમસ સેલિબ્રેટ કરી છે. જેકલીને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ભાઈ સાથેનો એક ફોટો પણ પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તે રેયાન સાથે સ્વિમિંગ પૂલમાં જોવા મળી રહી છે. ફોટો સાથે જેકલીને લખ્યું છે-Love of my life, my brother Ryan. We only 14 months apart but we might as well be twins!! My best Christmas present ever is him being here.” ઉલ્લેખનીય છે કે, જેકલીન હાલ એક્શન ફિલ્મ ‘રીલોડેડ’નું શૂટિંગ કરી રહી છે.

