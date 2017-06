‘યે રિશ્તા…’ ના જુના નૈતિકના દીકરાનો ફર્સ્ટ લૂક

June 24, 2017 at 7:42 pm

ચાલુ વર્ષે અનેક ટીવી સ્ટાર્સ પેરેન્ટ્સ બન્યા છે. તાજેતરમં દીપિકાસિંહ ઉર્ફે સંધ્યા પણ મોમ બની છે. તેમજ આ પહેલા તીજે સિધુ અને કરણવીર બોહરા પણ પેરેન્ટ્સ બન્યા હતા. હવે યાદીમાં ‘યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ’માં નૈતિકનો રોલ કરી ચૂકેલા કરણ મહેરા અને નિશાનું નામ પણ જોડાયું છે. નિશાએ14 જુનની સાંજે દિકરાને જન્મ આપ્યો હતો. જેનો પહેલો ફોટો તેણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યો છે. તેમજ તેનું નામ પણ પાડી દીધું છે. નિશા અને કરણે તેના દિકરાનું નામ કવિશ નામ પાડ્યું છે. તેણે ફોટોને કેપ્શન આપતા લખ્યું કે, ”14th of June 2017, we were touched by an angel in the form of a baby boy. We now call him & introduce to you “KAVISH MEHRA”. Our joy would be incomplete without sharing this blessed news with you. 3 fold love from the 3 of us 👪”.

print

Comments

comments