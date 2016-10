લૂલિયા વંતૂરે સલમાન ખાન માટે કરવાચોથનું વ્રત કરતાં ભારે ચર્ચા

October 21, 2016 at 5:51 pm

ઘણા સમયથી બોલિવૂડનો દબંગ સલમાન ખાન અને તેની કથિત ગર્લફ્રેંડ લૂલિયા વંતૂરના અફેર અને લગ્નની ખુબ ચર્ચા થઇ છે, પરંતુ હાલમાં આવેલી ખબરો પર ધ્યાન દોરીએ તો, બંન્નેના રસ્તા અલગ થઇ ગયા છે અને લૂલિયા પોતાના દેશ રોમાનિયા ચાલી ગઇ છે. જો કે, લૂલિયાએ કરવાચોથના અવસરે એક સુંદર પોસ્ટ કરીને ફરીથી ચચર્ઓિની આગને હવા આપી છે. લૂલિયાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નવા વિવાહિત જોડાની તસવીર પોસ્ટ કરીને લખ્યુ છે કે, “God has given each one of us 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs. To be complete we need THE matching heart. Celebrate love, it’s the most beautiful gift we have. Happy Karva Choth!”

લૂલિયા અનુસાર, ભગવાને દરેકને બે આંખ, બે કાન, બે હાથ અને બે પગ આપ્યા છે. પરંતુ આપણને સંપૂર્ણપણે મેચિંગ થવા માટે બે દિલની જરૂરત પડે છે. લૂલિયા અનુસાર પ્રેમ આપણને મળનારી સૌથી સુંદર ભેટ છેલૂલિયાની આ પોસ્ટ ખરેખર ખુબ જ પ્રેમભરી છે. પરંતુ હવે સવાલ તે ઉભો થાય છે કે, શું આ પોસ્ટ તેને સલમાન માટે કરી છે કે શું તેણે સલમાન માટે કરવાચોથનું વ્રત રાખ્યુ હતું?

